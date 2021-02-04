Минск опроверг сообщения об активизации работы по введению единой валюты Белоруссии и РФ

МИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Национальный банк Белоруссии назвал фейком появившуюся информацию о якобы возобновлении в укоренном темпе работы по введению единой валюты России и Белоруссии.

"Грубо состряпали очередной фейк, не имеющий ничего общего с действительностью. На данном этапе предметного обсуждения о единой валюте и едином эмиссионном центре не ведется", - заявили в четверг ТАСС в пресс-службе Нацбанка.

Ранее Telegram-канал "Народное антикризисное управление" сообщил со ссылкой на свои "абсолютно надежные источники" в Нацбанке о том, что Минск и Москва возобновили активную работу по подписанию дорожной карты о единой валюте, причем работа идет в ускоренном темпе, однако "пока не ясно, идет ли речь о создании эмиссионных центров как в Беларуси, так и России, или о полной зависимости финансовой системы страны от Кремля".

На текущей неделе тему интеграции и единой валюты прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что по-прежнему придерживается позиции взаимополезности интеграции. В апреле 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против введения единой валюты в Союзном государстве, но только это должна быть нейтральная валюта, а не российский рубль. По его словам, выпускать единую валюту должен эмиссионный центр, созданный на равных условиях, такой пример можно найти в Евросоюзе.

О создании Telegram-канала "Народное антикризисное управление" в конце октября прошлого года сообщил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.