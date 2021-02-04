Россельхознадзор направил в КНР более 100 досье переобследованных из-за коронавируса судов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор направил китайским специалистам свыше 100 досье российских предприятий и судов, прошедших переобследование на соответствие требованиям Китая по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор направил в Главное таможенное управление КНР более 100 досье российских предприятий и судов, прошедших переобследование на соответствие требованиям Китая", - отмечается в сообщении.

В конце ноября 2020 года в Россельхознадзор поступило письмо Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, в котором сообщалось, что с учетом выявленных в ходе работы по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции нарушений при поставках из России рыбной продукции китайская сторона требует от службы провести перепроверку всех российских предприятий и судов, планирующих экспорт в КНР. ГТУ КНР потребовало от Россельхознадзора провести переобследование всех 899 предприятий и судов, аттестованных для поставок рыбопродукции в Китай. Как напомнили в Россельхознадзоре, изначально китайская сторона заявила о необходимости провести перепроверку до конца 2020 года.

Однако по итогам переговоров Россельхознадзор согласовал с китайской стороной, что в декабре 2020 года будет представлен перечень предприятий и судов, не соответствующих предъявляемым Китаем требованиям, и их лицензии на экспорт должны быть приостановлены. Россельхознадзор направил этот список в конце прошлого года.

В ходе переговоров было также сообщено, что досье предприятий, соблюдающих требования китайской стороны, будут отправлены в возможно короткий срок в 2021 году.

В Россельхознадзоре добавили, что работа по формированию сведений о предприятиях продолжается. В ближайшее время ведомство рассчитывает направить в Китай очередную партию досье, подготовленных в соответствии с требованиями китайской стороны.