На атаки через мобильную связь приходятся 87% потерь россиян от кибермошенников

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Потери россиян от действий кибермошенников на 87% приходятся на атаки с использованием телефона. При этом в 77% случаев злоумышленники представляются сотрудниками финансовых организаций. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, выступая на XXIII Национальном форуме информационной безопасности "Инфофорум-2021".

"На данный момент главным оружием мошенников является, конечно, телефон. 87% суммы ущерба граждан приходится на атаки с использованием мобильной связи. 77% звонивших злоумышленников выступали якобы от лица представителей финансовый организаций", - сказал он.

Уваров отметил, что во время пандемии изменилась основная легенда мошенников. Если раньше злоумышленники сообщали потенциальной жертве о попытках списания средств с карты, то в период пандемии россиян запугивали списанием всех средств на счете. При этом "средний чек" при атаке в рамках новой легенды стал значительно вышел, поскольку мошенники стремятся списать все деньги жертвы.

По словам главы департамента ЦБ, мошенникам становится все сложнее обманывать граждан, поскольку вырос уровень осведомленности о информационной безопасности.

"Мы видели, что количество мошеннических звонков возросло. Это значит, что для сохранения высокого уровня прибыли от мошеннических действий им нужно прикладывать гораздо больше усилий. Причина этого в том, что граждане стали больше подкованы в вопросах информационной безопасности, их стало сложнее обмануть", - добавил Уваров.

Ранее Банк России сообщал, что потери россиян от атак кибермошенников в третьем квартале увеличились на 32% и достигли 2,5 млрд рублей.