Продажи новых легковых автомобилей в России в январе упали на 4,2%

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в январе 2021 года сократились на 4,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили 95 213 штук, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

"Новый год традиционно начался с низких продаж. В январе 2021 года продажи новых автомобилей снизились на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. После трех месяцев существенного роста, с декабря 2020 года рынок постепенно сокращается. Мы по-прежнему ожидаем, что в феврале и марте продажи будут расти и по результатам первого квартала выйдут на уровень прошлого года", - прокомментировал результаты продаж авто в РФ председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель, слова которого приводятся в сообщении.

Он также отметил, что топ-5 наиболее продающихся брендов демонстрируют относительную стабильность на российском авторынке, а бренды из Китая впервые находятся в верхней части рейтинга.

По данным АЕБ, лидером среди автопроизводителей на российском рынке традиционно остается "Автоваз", однако по итогам января продажи Lada остались на уровне прошлого года - 21,86 тыс. штук (без учета автомобилей Niva). На втором месте южнокорейская компания Kia, продажи которой выросли на 1%, до 15 тыс. машин. Замыкает тройку автоконцерн Hyundai, сокративший продажи на 4%, до 10,95 тыс. авто. Следом идут Renault - 8,5 тыс. штук (+3%) и Skoda - 6 тыс. проданных в январе машин (+2%).