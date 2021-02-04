Законопроект Минцифры о тайне связи запрещает передачу содержания телефонных разговоров

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Доработанный Минцифры РФ законопроект о тайне связи, который выводит из-под нее данные о геолокации мобильных телефонов, сохраняет запрет на передачу содержания телефонных разговоров и сообщений третьим лицам без решения суда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее Минцифры разработало законопроект, который уточняет федеральный закон о связи в части тайны связи. В частности, из-под охраны тайны связи предполагается вывести геолокацию конечного пользовательского оборудования абонента, чтобы доступ к местоположению абонента могли получать третьи лица без судебного решения только по запросу органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. Это, по мнению министерства, упростит поиск пропавших людей.

Согласно действующему законодательству, сведения, подпадающие под тайну связи, могут выдаваться третьим лицам на основании решения суда. Без него доступ к таким сведениям есть только у отправителей и получателей информации или их уполномоченных представителей, если иное не предусмотрено другими федеральными законами.

"Доработанный Минцифры законопроект напрямую запрещает передачу содержания переговоров или сообщений, передаваемых с использованием мобильных устройств, без согласия абонентов или в отсутствие судебного решения. Также исключены полномочия правительства РФ по установлению порядка предоставления данных о геолокации", - отметили в министерстве.

При этом для ранее включенной в текст законопроекта нормы, предусматривающей возможность получения по запросу правоохранительных органов сведений о геолокации мобильных устройств, введено уточнение, что данные сведения могут предоставляться только с оборудования операторов связи, рассказали в Минцифры.

Об обсуждении законопроекта

25 июня 2020 года директор АНО "Центр поиска пропавших людей" Григорий Сергеев на встрече президента России с членами Общественной палаты обратил внимание на затягивание сроков исполнения президентского поручения о принятии законопроекта, направленного на упрощение получения данных о геолокации мобильных устройств для оперативного поиска пропавших без вести людей. По итогам состоявшегося обсуждения президентом России было дано поручение правительству доработать проект, ранее подготовленный по инициативе членов Совета Федерации и депутатов Госдумы.

Принятый 25 сентября 2019 года в первом чтении законопроект предусматривал возможность получения сведений о геолокации мобильных устройств без судебного решения по мотивированному запросу правоохранительных органов в порядке, установленном правительством РФ.

В заключении Общественной палаты к принятому законопроекту по итогам проведения общественной экспертизы в октябре 2020 года отмечалось, что в целом концепция законопроекта поддерживается. При этом были обозначены замечания, касающиеся необходимости отражения непосредственно в самом законопроекте условий предоставления данных. Были также предложены меры для увеличению точности определения местоположения абонентов.