Число подключенных ресторанов к Delivery Club за год выросло в три раза

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Число подключенных ресторанов к Delivery Club за 2020 год выросло в три раза и превысило 40 тыс. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

"Крупнейший сервис доставки готовой еды Delivery Club преодолел планку в 40 тысяч подключенных ресторанов, что втрое больше, чем в начале 2020 года. Всего за прошлый год к сервису подключилось свыше 26,5 тысячи ресторанов, что более чем в пять раз превышает количество заведений общественного питания, начавших сотрудничать с Delivery Club в 2019 году", - сообщили в компании.

Кроме того, менее чем за полгода Delivery Club увеличил в 2,5 раза количество подключенных продовольственных магазинов и dark stores по сравнению с сентябрем 2020 года до почти 3 тысяч. Партнерами сервиса сегодня являются уже 18 сетей магазинов и сервисов доставки в более чем 100 городах России: "Магнит", "Дикси", "Азбуки вкуса", "Мираторг" и других.

Отмечается, что, несмотря на смягчение связанных с коронавирусом ограничений, компания фиксирует рост интереса игроков ресторанного рынка к доставке. Это связано с общемировым трендом цифровизации ресторанного бизнеса и его перехода на гибридный формат работы, неотъемлемой частью которого становится доставка.