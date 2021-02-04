Общая аудитория AliExpress в "Одноклассниках" и "ВКонтакте" достигла 8 млн человек в месяц

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Аудитория AliExpress через социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте" достигла 8 млн пользователей в месяц, количество новых покупателей онлайн-площадки через соцсети за год выросло в 10 раз. Об этом говорится в сообщении компании.

"Общее количество активных пользователей AliExpress во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" в месяц достигло 8 млн человек. За год в компании реализовали интеграцию с крупнейшими российскими социальными сетями и запустили аффилиатную программу для блогеров - это увеличило количество новых покупателей в 10 раз год к году", - отметили в компании.

Аналитики AliExpress отметили, что чаще всего пользователи социальных сетей приобретают смартфоны (ОК - 25%, VK - 18,5% от общего оборота покупок на AliExpress в соцсетях), бытовую электронику (ОК - 12,5%, VK - 17%), компьютеры и офисную технику (ОК - 7%, VK - 15%), бьюти-товары (ОК - 8%, VK - 5%) и автотовары (ОК - 5,6%, VK - 5,3%).

"В ближайшие несколько лет интеграция в социальные сети может принести порядка 20% от всех новых покупателей "Aliexpress Россия". Наша задача - выстроить единую экосистему и инфраструктуру таким образом, чтобы дать покупателям возможность делать покупки выгодно, легко и именно в том месте, где человек привык проводить время", - отметила директор направления social e-commerce "AliExpress Россия" Надежда Егорова, слова которой приводятся в сообщении.

Мини-приложение AliExpress "ВКонтакте" появилось в ноябре 2019 года. В октябре того же года был перезапущен маркетплейс в "Одноклассниках". С остальными социальными сетями площадка работает через партнерские программы.