Пушков заявил, что Google не стремится уйти из России из-за ужесточения законодательства

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что не видит стремления крупных IT-компаний, в частности Google или Facebook, покинуть российский рынок из-за ужесточения законодательства РФ. Об этом он сказал в четверг в ходе брифинга.

"Несмотря на те предписания, которые делает Роскомнадзор, участившуюся систему штрафов, крупные IT-компании остаются. Я не вижу на данном этапе стремления Google или Facebook уйти из России. Я вижу, что они пытаются саботировать некоторые предписания Роскомнадзора, что они стараются иногда затягивать выплату штрафов, здесь идет с их стороны определенное сопротивление", - пояснил сенатор, отвечая на вопрос, могут ли крупные IT-компании из-за нормативных ограничений покинуть российский рынок.

Он добавил, что зарубежные интернет-платформы "не очень охотно" выполняют требования Роскомнадзора, но все равно подчиняются им из-за нежелания потерять русскоязычный сегмент интернета. "Если вы уходите, вы теряет влияние. Google, как мне кажется, прекрасно понимает, что Россия может обойтись без него как поисковика: у нас 52% пользователей обращаются к Google при поиске информации, 48% обращаются к "Яндексу". У нас есть другие поисковые системы: Mail.ru, Rambler и так далее. Мы можем развить эти поисковые системы и компенсировать уход Google. Я не говорю, что мы этого желаем, что это будет сразу легко", - подчеркнул Пушков.

При этом сенатор отметил, что в России на данный момент нет аналога YouTube. По мнению Пушкова, это является проблемой.

"Судя по политике Google, рано или поздно мы с ними столкнемся достаточно серьезно, потому что они отстаивают право на приоритет своих корпоративных решений над российским законодательством. Здесь я вижу потенциал для серьезного конфликта. Думаю, что нам стоит развивать свои собственные видеоплатформы. Я знаю, что этим занимается "Газпром-медиа", они серьезно очень работают над возрождение Rutube, пока это потенциальный ресурс, но здесь все зависит от политической воли и желания что-то продвинуть", - добавил сенатор.

Изменения в законодательстве

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Роскомнадзор правом блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ. Кроме того, в конце декабря был подписан закон о крупных штрафах для владельцев сайтов, включая социальные сети и видеохостинги, за отказ удалять запрещенную российским законодательством информацию, в том числе экстремистские материалы, данные о способах приготовления и применения наркотиков и детскую порнографию.

Согласно закону, за неудаление владельцем ресурса информации, если такая обязанность предусмотрена законодательством, грозит наложение штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, на юридических лиц - от 800 тыс. до 4 млн рублей. Такие же меры предусмотрены и для провайдеров хостинга.

В четверг Пушков озвучил предложение комиссии Совфеда предусмотреть в российском законодательстве возможность блокировки социальных сетей за призывы к участию в незаконных акциях протеста.