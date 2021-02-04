СМИ: в Хайнань в 2020 году инвестировали 80 стран и регионов мира

ХАЙКОУ, 4 февраля. /ТАСС/. Восемьдесят стран и регионов мира инвестировали в минувшем году в экономику южной китайской провинции Хайнань. Как сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на местное управление коммерции, их количество увеличилось вдвое по сравнению с 2019 годом.

Крупнейшими инвесторами в Хайнань в прошлом году стали Гонконг, Тайвань, США, Сингапур и Канада. Предприятия с иностранным капиталом представляли страны Группы двадцати (G20), участников Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП), а также инициативы Китая "Один пояс - один путь".

"Вслед за непрерывным расширением круга друзей Хайнаня по глобальному сотрудничеству в провинции существенно увеличилось количество субъектов рынка зарубежного капитала, быстрыми темпами рос реально используемый иностранный капитал", - сообщило издание.

В прошлом году в провинции было создано 1 005 предприятий с участием зарубежного капитала, это половина от числа таких компаний, появившихся на Хайнане за последние 10 лет. Из них 855 предприятий были созданы с июня по декабрь 2020 года, после публикации властями провинции генеральной программы развития региона на ближайшие десятилетия. По данным статистического управления региона, объем иностранных инвестиций в экономику Хайнаня в 2020 году вырос на 100%, до $3 млрд.

1 июня прошлого года правительство Хайнаня опубликовало генеральную программу развития, которая предполагает постепенное снятие ограничений и уменьшение налогового бремени для компаний, вовлеченных в хозяйственную деятельность регионального порта свободной торговли. Предполагается, что такие меры позволят ускорить процесс превращения провинции в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.