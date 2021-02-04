Товарооборот Китая с Центральной и Восточной Европой впервые превысил $100 млрд

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Объем торговли Китая со странами Центральной и Восточной Европы в 2020 году впервые превысил $100 млрд. Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Товарооборот Китая с 17 государствами Центральной и Восточной Европы (за исключением России - прим. ТАСС) в минувшем году впервые превысил $100 млрд, увеличившись на 8,4%, до $103,45 млрд", - сообщил он на еженедельном брифинге.

По словам представителя, Пекин постоянно стремится повышать интенсивность и расширять охват сотрудничества. Как он уточнил, на конец 2020 года прямые инвестиции КНР в этом регионе составили порядка $3,14 млрд. Соответственно, объем капитала, вложенного государствами Центральной и Восточной Европы в китайскую экономику, превысил $1,72 млрд.

Как объяснил Гао Фэн, при взаимодействии с этими странами китайских инвесторов больше всего интересует энергетика, добывающие отрасли, логистические и инфраструктурные проекты, а также автомобилестроение. Одним из важных направлений сотрудничества стали железнодорожные перевозки: за 12 месяцев Венгрия, Литва, Польша, Словакия и Чехия отправили в КНР и приняли оттуда порядка 12,4 тыс. грузовых составов.

"Мы будем еще активнее использовать имеющийся потенциал, чтобы наше взаимодействие со странами Центральной и Восточной Европы перешло на более высокий уровень", - подытожил он.