"Автоваз" запустил производство обновленного семейства Lada Largus

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. "Автоваз" запустил серийное производство обновленного семейства Lada Largus, говорится в сообщении автопроизводителя.

"4 февраля на "Автовазе" стартовало серийное производство обновленного семейства Lada Largus. Первым автомобилем, который сошел с конвейера, стал Lada Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет "Каракумы", - отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что Lada Largus получил новую панель приборов, руль, мультимедийную систему и передние сиденья с развитой боковой поддержкой. Также автомобиль преобразился внешне: у него появились обновленные передний бампер, капот, передние крылья, решетка радиатора, фары, диски колес и наружные зеркала.

Lada Largus - первый совместный проект "Автоваза" и Renault. Автомобиль был специально разработан для Восточной Европы, но для России он дополнительно получил усиленное шасси и улучшенную антикоррозийную защиту. Это единственная в своем классе семиместная машина, входит в топ-10 на российском рынке. К настоящему моменту изготовлено более 450 тыс. автомобилей Lada Largus.