Правительство может разрешить первичную обработку улова рыбы на судах

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство может разрешить первичную обработку улова водных биоресурсов на рыболовецких судах. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

"С учетом позиции Минсельхоза, пограничной службы ФСБ и представителей прибрежных регионов рассмотрим возможность внесения изменений в законодательство, чтобы допустить первичную обработку уловов водных биоресурсов на судах рыбопромыслового флота", - сказала вице-премьер.

По ее словам, решение должно быть выработано исходя из задачи развития прибрежного рыболовства, обеспечения потребности внутреннего рынка в свежей рыбной продукции и загрузки береговых рыбоперерабатывающих предприятий.

Ранее председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев говорил о том, что рассмотрение в первом чтении в Государственной думе законопроекта, разрешающего проводить первичную обработку улова в море, назначено на 9 февраля. Согласно закону "О рыболовстве", выловленные в прибрежной зоне водные биологические ресурсы должны приходить на берег в охлажденном свежем или живом виде, на судах допускается производство рыбной продукции, однако закон не раскрывает, какую именно продукцию можно выпускать, а какую нет. В этой части между промысловиками и контролирующими органами в 2020 году возникли разногласия в трактовке закона.