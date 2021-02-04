"Трансмашхолдинг" купит у Rolls-Royce завод двигателей в Норвегии

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Международное подразделение "Трансмашхолдинга" TMH International договорилась с Rolls-Royce Group о покупке завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines в Норвегии, сообщили в дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

"Приобретая Bergen Engines, TMH International рассчитывает расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей, прежде всего - газовых двигателей, предназначенных для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий", - говорится в сообщении. Сумма сделки не разглашается.

В состав Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в семи странах мира.

"Трансмашхолдинг" рассчитывает, что синергия компетенций норвежского предприятия и российских дизелестроительных площадок холдинга ускорит реализацию стратегии развития технологий с нулевым балансом выбросов углерода.

Компания Bergen Engines, основанная в 1946 году, поставила заказчикам более 7 тыс. двигателей, из которых 5 тыс. в данный момент находятся в эксплуатации. "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель железнодорожной техники. В состав компании входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование.