"Деловая Россия" попросила возобновить налоговую льготу на интеллектуальную собственность

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Деловая Россия" попросило Минэкономразвития РФ оказать поддержку в согласовании законопроекта, который бы освобождал организации от уплаты налога на прибыль по интеллектуальной собственности, созданной до 1 января 2021 года и выявленной в ходе инвентаризации имущества (проведенной до 1 января 2025 года). Об этом сообщил член генерального совета "Деловой России" Ильдар Шайхутдинов во время расширенного заседания генерального совета "Деловой России".

"В 2018-2019 годах действовала налоговая льгота, которая освобождала организации от уплаты налога на прибыль при выявлении в ходе инвентаризации интеллектуальной собственности, однако эта льгота закончена, и на сегодняшний день все наши инициативы, связанные с ее возобновлением, пока терпят фиаско. Хотя поддержали нас комитет по интеллектуальной собственности, <…> и Минэкономразвития поддерживает. <…> Но вот вопрос, связанный с Минфином, пока сдвинуть тяжело", - сообщил Шайхутдинов.

Он отметил, что в ближайшее время соответствующий законопроект будет направлен на согласование в Министерство экономического развития РФ и в Министерство финансов РФ, а после этого поступит для рассмотрения в Госдуму. Шайхутдинов, обращаясь к статс-секретарю - заместителю министра экономического развития РФ Алексею Херсонцеву, попросил оказать содействие в согласовании законопроекта.

В соответствии с законом № 166-ФЗ организации освобождались от уплаты налога на прибыль по интеллектуальной собственности, выявленной в ходе инвентаризации в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно. Шайхутдинов привел данные, согласно которым льготой воспользовался только 1% предприятий, среди причин такого показателя он назвал "отсутствие информационной кампании по продвижению льготы".