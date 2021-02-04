ФТС в январе 2021 года снизила перечисления в бюджет на 7,82%

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь 2021 года перечислила в федеральный бюджет 328,9 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Это на 7,82% меньше, чем в январе 2020 года, когда объем перечислений составил 356,79 млрд рублей.

По данным ФТС, достигнутый фискальный результат на 14% превысил контрольное задание.

В сообщении отмечается, что ФТС фиксирует рост ненефтегазовых доходов, на долю которых приходится 66% всех перечислений за январь 2021 года. "Драйвером формирования доходов от внешнеэкономической деятельности являются таможенные платежи, взимаемые при ввозе товаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их сумма увеличилась на 28,6 млрд рублей и составила 220,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.