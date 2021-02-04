Мантуров: РФ и КНР вскоре могут объявить о совместных испытаниях вакцин от коронавируса

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай могут в ближайшее время объявить о совместных испытаниях комбинированных вакцин от коронавируса, рассчитывает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он напомнил о проекте комбинированной вакцины - российской "Спутник V" и британской AstraZeneca, одобрение начала клинических испытаний которых в ОАЭ должно быть получено в ближайшие дни. "Документы на проведение клинических испытаний комбинированной вакцины "Спутник V" - AstraZeneca при поддержке РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций - прим. ТАСС) поданы в ряд стран, одобрение начала клинических испытаний и первый укол ожидаются в ближайшие дни в ОАЭ. В частности, будет проверена эффективность комбинированной вакцины против новых штаммов коронавируса. Первые предварительные результаты можно ждать уже в марте - апреле", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба Минпромторга.

"Это важный пример кооперации российских и международных производителей вакцин, но на нем не планируется останавливаться. У РФПИ есть аналогичные запросы от китайских производителей. Ожидаем, что о совместных клинических испытаниях будет объявлено в ближайшее время", - заявил Мантуров.