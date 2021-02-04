Казахстан готов компенсировать перевыполнение объемов добычи нефти в рамках ОПЕК+

НУР-СУЛТАН, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Казахстана готовы принять меры для выполнения обязательств, взятых в рамках ОПЕК+, и компенсировать ранее перевыполненные объемы по добыче нефти. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана по итогам заседания совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Казахстан, в свою очередь, выразил готовность принимать дальнейшие меры по выполнению своих обязательств и компенсации ранее перевыполненных объемов", - говорится в сообщении.

На заседании мониторингового комитета ОПЕК+ были отмечены положительные тенденции на мировом нефтяном рынке благодаря принимаемым мерам по сокращению добычи. "Рост мировой экономики прогнозируется на уровне 4,4% в 2021 году, мировой спрос на нефть составит 95,9 млн б/с (рост на 5,6 млн б/с по сравнению с 2020 годом). Также отмечено улучшение показателей по выполнению обязательств странами-участницами соглашения за декабрь (101%, из них страны ОПЕК - 103%, страны, не входящие в ОПЕК - 93%)", - пояснили в пресс-службе.

Казахстан по итогам декабря 2020 года на 96% исполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+, предусматривающей сокращение добычи нефти.

В начале января страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи на февраль и март. Согласно этим условиям, Россия и Казахстан смогут нарастить добычу нефти на 150 тыс. б/с в течение двух месяцев, а Саудовская Аравия и все остальные члены ОПЕК+, напротив, усилят сокращение добычи в общей сложности на 1,4 млн б/с.