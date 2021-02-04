"Северсталь" ожидает в 2021 году производства стали на уровне 2020 года

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. "Северсталь" ожидает в 2021 году сохранения производства стали на уровне 2020 года, заявил в ходе телеконференции с журналистами заместитель генерального директора по финансам и экономике компании Алексей Куличенко.

"По основному производству она [динамика производства] будет сопоставима год к году, если мы говорим про сталь", - сказал он, отвечая на вопрос об ожидаемой динамике производства стали в 2021 году.

В 2020 году "Северсталь" произвела 11,31 млн тонн стали, что на 4% меньше, чем годом ранее.

Куличенко отметил, что снижение уровня производства стали компанией в 2020 году не связано с ситуацией на российском рынке. "Мы, безусловно, приветствуем и действительно верим в восстановление [рынка], потому что наша продукция идет в том числе на экспорт", - добавил он.

Цена стали

"Северсталь" не ожидает существенного роста цен на продукцию компании, считая, что нынешние цены являются пиковыми, сообщил Куличенко.

"Я считаю, что нынешние цены являются пиковыми, и не жду их дальнейшего роста, но и не ожидаю существенного снижения. Это по-прежнему определяется достаточно сильной экспортной альтернативой и в общем достаточно низким уровнем запасов - это прежде всего, если говорить про наш основной продукт", - сказал он.

Куличенко также спрогнозировал, что стоимость сортового проката скорректируется в ближайшее время, так как нынешний уровень спроса и предложения на рынке будет способствовать снижению цен.

О росте стоимости на лом

"Что касается затрат на лом, мне кажется, что любое регулирование на сегодня является отрицательным фактором для потребителей и для производителей. Поэтому я не вижу, как оно поможет тем целям, которые декларируются. Любые ограничения так или иначе ведут к дисбалансам, которые имеют меньше пользы, чем негативных последствий", - добавил замглавы "Северстали", отвечая на соответствующий вопрос.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. По их мнению, цена арматуры с середины ноября выросла более чем на 50% из-за возросшего спроса на металлопродукцию на экспортных рынках. Минпромторг начал изучать возможность введения пошлин на продукцию, идею поддержала ФАС РФ.

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. По итогам 2019 года компания произвела 11,85 млн тонн стали.

Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,02% акций.