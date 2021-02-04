В Дании на искусственном острове в Северном море появится первый в мире хаб энергии ветра

СТОКГОЛЬМ, 4 февраля. /ТАСС/. Дания построит первый в мире хаб ветровой энергии на искусственном острове в Северном море, на 80-километровом удалении от побережья Ютландии. Об этом сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе министерства климата, энергетики и коммунального хозяйства.

Владельцем нового энергетического узла станет государственно-частное партнерство. Основное предназначение проекта - повышение степени интегрированности европейских энергосетей и увеличение производства возобновляемой энергии для климатически нейтральной Европы. Это будет оффшорная электростанция, собирающая и распределяющая экологически чистую электроэнергию от сотен ветряных турбин, установленных вокруг острова, площадь которого составит 120 тыс. кв. м.

Основной владелец новообразования - датское государство. А частные лица в проекте призваны сыграть решающую роль в обеспечении инноваций, гибкости, рентабельности и делового потенциала. На первом этапе количество домохозяйств, получающих энергию от нового энергохаба, будет равняться 3 млн, а после выхода на полную мощность - 10 млн. Речь идет о странах, омываемых Северным морем.

"Это поистине великий момент как для Дании, так и для глобального перехода к экологически чистым технологиям. Решение знаменует собой начало новой эры устойчивого энергопроизводства в Дании и во всем мире. Оно связывает чрезвычайно амбициозные цели в области климата с экономическим ростом и зелеными рабочими местами. Энергетический хаб в Северном море станет крупнейшим строительным проектом в истории Дании и внесет большой вклад в реализацию огромного потенциала европейской морской ветроэнергетики", - заявил глава министерства Дан Йоргенсен.