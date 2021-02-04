В Хабаровском крае в ближайшие дни ожидают дополнительную партию бензина из Росрезерва

ТАСС, 4 февраля. Власти Хабаровского края в ближайшие дни ожидают дополнительную партию бензина из Росрезерва в регион, где ранее сложилась напряженная ситуация из-за дефицита топлива. Об этом сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев в эфире телеканала "Россия-24" .

Накануне в краевой центр уже прибыл состав с автомобильным топливом из Росрезерва, выделенным по запросу правительства региона.

"Состав прибыл, выгружен, и 400 тонн поступили в продажу уже. Мы ожидаем в ближайшие дни дополнительные составы", - сказал Дегтярев.

По его словам, дополнительное топливо, которое поступит в регион, сразу направят в розничную сеть. Врио губернатора также напомнил, что хабаровский нефтеперерабатывающий завод начал отгрузку топлива на заправки после восстановления производства.

"Завод выходит на мощность по 1000 тонн бензина каждой марки каждый день", - добавил он.

В середине января произошла остановка производства бензина на Хабаровском НПЗ (принадлежит ННК) из-за технических проблем с компрессорным оборудованием, что привело к выпадающим объемам производства автомобильного бензина приблизительно на 2 тыс. тонн в сутки, то есть приблизительно на 30 тыс. тонн за период ожидаемого простоя. Была разработана временная схема доставки и продажи топлива. В Хабаровске дефицит бензина вызвал огромные очереди из десятков машин к заправкам, растянувшиеся вдоль дорог. Водителям приходится простаивать в ожидании возможности купить бензин по несколько часов, многие стоят и в ночное время.