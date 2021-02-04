Хабаровский НПЗ с начала запуска отгрузил более 1,5 тыс. тонн топлива

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), входящий в АО "ННК" бизнесмена Эдуарда Худайнатова, с начала запуска после ремонта оборудования отгрузил более 1,5 тыс. тонн топлива, завод работает на полную мощность.

Об этом говорится в заявлении генерального директора завода Игоря Быстрова, поступившем в ТАСС.

"С момента запуска Хабаровским НПЗ уже отгружено более 1,5 тыс. тонн топлива. Завод работает на максимальной мощности", - отмечается в заявлении.

По словам Быстрова, отгрузка топлива осуществляется в сверхнормативном режиме. "В целях бесперебойного обеспечения населения топливом компанией был закуплен месячный объем производимых ХНПЗ автобензинов для восполнения товарных запасов", - добавил он.

Отмечается, что бензин поступает по "зеленому коридору" железнодорожными составами на завод и круглосуточно развозится бензовозами в ускоренном режиме. "В феврале с учетом стороннего ресурса в регион поступит 75 тыс. тонн топлива, что полностью покроет все потребности", - сказал Быстров.

Быстров также сообщил, что завод создал месячный запас топлива.

"В целях бесперебойного обеспечения населения топливом компанией был закуплен месячный объем производимых ХНПЗ автобензинов для восполнения товарных запасов", - указано в заявлении.