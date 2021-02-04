Минпромторг: производители удобрений готовы к рыночному сдерживанию цен при необходимости

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Производители удобрений РФ готовы к различным механизмам сдерживания цен на минеральные удобрения в случае резкого изменения макроэкономической ситуации, говорится в сообщении Минпромторга по итогам совещания компаний с замминистра Михаилом Ивановым.

"Участники совещания подтвердили готовность работать в рамках подписанного в 2019 году соглашения между Российской ассоциацией производителей удобрений (РАПУ) и Агропромсоюзом - и в полном объеме обеспечить потребителей минеральными удобрениями. Соглашение, в частности, предусматривает, что при резком изменении макроэкономической ситуации, могут (с соблюдением требования антимонопольного законодательства), применяться различные механизмы сдерживания роста цен на минеральные удобрения, не нарушающие рыночных принципов ценообразования", - говорится в сообщении.