Решетников: около 200 мероприятий из 515 из плана восстановления экономики уже выполнили

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Около 200 антикризисных мероприятий из 515, заложенных в общенациональный план восстановления экономики, уже выполнены, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"С точки зрения реализации общенационального плана, он у нас стоит из 515 конкретных мероприятий. <…> На сегодняшний момент около 200 мероприятий плана реализованы, это мероприятия, связанные с антикризисными мерами, с приспособлением экономики к той ситуации, которая сложилась летом, осенью прошлого года", - заявил он.