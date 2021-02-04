Правительство не планирует продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и масло

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство пока не видит необходимости продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и масло. Окончательное решение будет принято в марте, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"На сегодняшний момент мы потребности в продлении соглашений не видим. Окончательное решение будет приниматься в марте", - сказал он.

Министр отметил, что для обсуждения этого вопроса еженедельно проводятся совещания на уровне ведомств и раз в две недели - в правительстве России.

Решетников добавил, что по данным Минпромторга и Минсельхоза, принятых мер достаточно. "Цифры это подтверждают", - заключил он.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена - 110 руб. за литр. Стоимость сахара установлена на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.