В МЭР рассказали, как будет рассчитываться размер пошлины на экспорт пшеницы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну, в таком случае пошлина составит 70% от разницы между $200 и ценой контракта, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Предлагается формула, которая предполагает расчет размера экспортной пошлины следующим образом. При мировой цене до $200 за тонну пошлина взиматься не будет, при цене, превышающей $200 за тонну пшеницы, будет взиматься пошлина в размере 70% от превышения этой базовой цены $200", - сообщил он.

По словам Решетникова, механизм регулирования экспорта зерна будет действовать также на ячмень и кукурузу, для этих культур порог пошлины будет установлен в размере $185 за тонну. Пошлина, рассчитанная с помощью нового механизма, начнет действие со 2 июня. При этом мониторинг цен для расчета пошлины начнется уже в апреле. "Уже в марте должна начаться регистрация этих контрактов, чтобы с апреля мы набрали достаточный объем, чтобы начать рассчитывать ежедневный биржевой индикатор", - подчеркнул Решетников.

Субсидии распределят регионы

Субсидии сельхозпроизводителям, полученные из-за введения экспортной пошлины на зерно, будут распределять регионы, отметил Решетников. "Что касается возврата денег в сельское хозяйство, деньги поступают в общий котел, потом возвращаются в соответствующий регион пропорционально объемам зерна, которое регион произвел. На сегодняшний момент предполагается, что регионы сами определят правила распределения", - сказал он.

По мнению министра, "сильного беспокойства" на этот счет быть не должно, потому что регионы и так получают средства федерального бюджета на поддержку растениеводства и распределяют их, как правило, на основе "погектаровки", то есть пропорционально гектарам, которые тот или иной сельхозпроизводитель обрабатывает. "Механизм длительные годы работает, он отлажен, поэтому вопросов и нареканий ни со стороны общественности, ни со стороны сельхозпроизводителей он не вызывает", - сказал он. В то же время министр отметил, что ведомства будут смотреть, как будет складываться такая практика. Он не исключил, что рекомендации по распределению субсидий выпустит Минсельхоз.

"Здесь мы исходим из того, что кто как ни регион заинтересован в развитии сельского хозяйства. Для многих это основа занятости и основа экономики, поэтому здесь на абсолютном доверии и партнерстве с регионами работаем", - добавил Решетников.

Он напомнил, что все средства, которые будут получены в рамках экспортной пошлины на зерно, будут возвращены в сельское хозяйство в виде субсидий растениеводам. "По факту это будут деньги с внешних рынков, вернутся в виде дополнительных инвестиций в наше сельское хозяйство. С другой стороны, это позволит предотвратить перенос колебаний цен внешнего рынка на наши внутренние рынки", - заключил министр.