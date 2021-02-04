"Аэрофлот" запускает рейсы по маршруту Москва - Баку - Москва

БАКУ, 4 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" приступает с 18 февраля (17 февраля по мск) к выполнению регулярных рейсов по маршруту Москва - Баку - Москва (аэропорт Шереметьево), сообщила в четверг пресс-служба Бакинского международного аэропорта имени Гейдара Алиева.

"Полеты будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам. Прибытие первого рейса авиакомпании ["Аэрофлот"] в Баку состоится 18 февраля в 01:25 по местному времени (00:25 мск), вылет из столицы Азербайджана - в 02:55 (01:55 мск)", - говорится в сообщении.

В аэропорту напомнили, что с 17 февраля к выполнению специальных рейсов по маршруту Баку - Москва - Баку также приступает национальный авиаперевозчик - компания "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ). Полеты будут осуществляться два раза в неделю - по средам и воскресеньям - в аэропорт Домодедово.

Как подчеркнули в АЗАЛ, право въезда в Россию имеют только лица, указанные в списке на сайте Министерства иностранных дел РФ. На рейсы Москва - Баку, помимо граждан Азербайджана, допускаются сотрудники и руководители дипломатических представительств и консульств в Азербайджане и члены их семей; иностранцы, члены семьи которых (супруги, родители или малолетние дети) являются гражданами Азербайджана; иностранцы, имеющие разрешение на работу в Азербайджане; иностранцы, имеющие постоянный или временный вид на жительство в Азербайджане; иностранные студенты, обучающиеся в вузах Азербайджана.

В среду, 3 февраля, правительство России приняло решение о возобновлении с 15 февраля авиасообщения с Азербайджаном.