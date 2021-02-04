Портфель военных заказов предприятий ОСК составляет около 3 трлн руб.

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Портфель военных заказов предприятий Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) составляет примерно 3 трлн рублей, заявил в четверг генеральный директор ОСК Алексей Рахманов в своем послании.

"Главная задача ОСК - обеспечение безопасности России на море. Портфель военных заказов предприятий ОСК до 2026 года составляет около 3 трлн рублей", - сказал он.

По словам Рахманова, в 2020 году "11 кораблей сдано заказчику: девять - из строительства, два - из ремонта, столько новых кораблей предприятия корпорации не сдавали никогда". В 2021 году предстоит передать из строительства не менее девяти кораблей, из ремонта - четыре-пять кораблей.

Глава ОСК также сообщил, что после модернизации "Северная верфь" приступит к строительству обновленных фрегатов проекта 22350М. "Они будут еще более мощными и хорошо вооруженными, - сказал Рахманов. - Госконтракт на разработку и строительство головного корабля подписан".