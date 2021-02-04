Бизнес предложил создать особые налоговые условия для призовых выплат по киберспорту

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский бизнес предложил создать особые налоговые условия для призовых выплат с мероприятий по киберспорту, а также предусмотреть специальные налоговые условия по оплате труда несовершеннолетних киберспортсменов. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции сообщила столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Минеева.

"Турнирные и зарплатные доходы киберспортсмена, полученные после победы в турнире, к примеру, в США, облагаются налогом порядка 30%. В России с этой суммы уплачивается еще 13% подоходного налога. Далее - киберспортивный клуб снимает с оставшейся суммы призовых 15-20% комиссионных, и, таким образом, до киберспортсмена доходит лишь $250-300 из каждой тысячи. Происходит двойное налогообложение. Его можно избежать, но на практике далеко не все киберспортсмены справляются со сбором документов", - сказала Минеева, добавив, что бизнес вышел с инициативой создания особых налоговых условий для призовых выплат по киберспорту.

Бизнес-омбудсмен также отметила, что в Налоговом кодексе РФ также нет понятия "доход от турниров и деятельности в области киберспорта", и в итоге спортсмен "теряет стимул к развитию, а предприниматель - то есть клуб - члена команды и в итоге - бизнес".

Минеева добавила, что бизнес также предложил создать основание банковского платежа "вознаграждение от мероприятия в области киберспорта" и включить в общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) понятие "киберспорт" наравне с другими видами спорта (например, шахматные и шашечные клубы). "Внесение маркера "киберспорт" в ОКВЭД кратно усилит инвестиционную привлекательность индустрии и послужит стимулом для восстановления и развития смежных отраслей, часть которых пострадала в период пандемии: креативная индустрия, event- индустрия, отрасль IT, видеопроизводство, платежные сервисы, fashion-индустрия", - сообщила бизнес-омбудсмен.

Соревнования по видеоиграм, по словам Минеевой, проводятся с 1972 года. "Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта еще в 2001 году. Однако при такой истории, базе и профессиональном подходе индустрия не поддержана в области регуляторики, как показывает обратная связь от предпринимателей - основателей киберспортивных клубов", - сказала бизнес-омбудсмен, добавив, что почти 100% клубов зарегистрированы за территорией РФ.

По данным киберспортивного клуба Cyber Legacy, российский рынок киберспорта стабильно растет на 15-20% в год. Каждый российский геймер тратит в процессе участия в играх $64 в год. В России насчитывается 66 млн активных пользователей киберспортивного формата. Средний возраст киберспортсмена - 14-25 лет, ежемесячный доход игрока в киберспортивной лиге - $10 тыс. В мире совершают покупки в формате игр 28,2 млн человек.