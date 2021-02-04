Fitch и Saxo Bank усомнились в устойчивости дальнейшего роста цен на нефть

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Действия стран ОПЕК+, а также оптимизм на ожиданиях всеобщей вакцинации стали причиной роста стоимости нефти Brent к горизонтам $60 за баррель, уверены эксперты Fitch и Saxo Bank, опрошенные ТАСС. Однако, по их мнению, фундаментальных причин для преодоления следующего рубежа у нефти нет, текущий уровень цен неустойчив.

Нефть активно дорожает с конца 2020 года. Отметку в $40 за баррель Brent преодолела в начале ноября, а $50 - уже в середине декабря. Наконец, в начале февраля цена на нефть подобралась к $60 за баррель, но пока не превысила ее.

Нефтяному ралли способствует политика стран ОПЕК+, которые сокращают добычу нефти, нежели восстановление спроса на нефть, считает глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен. "Пока Саудовская Аравия готова платить за поддержание ценовой стабильности односторонним сокращением добычи (королевство вызвалось добровольно снизить добычу нефти еще на 1 млн баррелей в сутки в течение февраля - марта - прим. ТАСС), риск коррекции ограничен", - говорит Хансен.

Оптимизма добавляют и новости о вакцинах, которые вскоре могут быть запущены в массовый оборот, поясняет старший директор по корпорациям рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "Ситуация со спросом пока нестабильная, особенно в Европе, рост цены в значительной степени связан с оптимизмом по поводу массовой вакцинации, но она займет какое-то время", - считает он.

Оба эксперта скептически относятся к тому, что нефть сможет преодолеть $60 за баррель и устойчиво закрепиться выше этой отметки. "Это важный психологический уровень, для его преодоления потребуется некоторое время. И хотя исключать такого нельзя, я все же скептически отношусь к такому сценарию", - ответил Хансен на вопрос о вероятности роста Brent выше $60 за баррель.

В Fitch также исходят из того, что "цены могут снизиться, и текущий уровень является неустойчивым, особенно на краткосрочном горизонте", подытожил Маринченко.