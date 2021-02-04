МЭР в ближайшую неделю завершит подготовку предложений по мерам поддержки бизнеса

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития в ближайшее время планирует завершить подготовку предложений по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства, они будут касаться программ льготного кредитования. Об этом глава министерства Максим Решетников сообщил в интервью телеканалу "Россия-24".

"В продолжение этой программы (программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса - прим. ТАСС) мы действительно готовим определенные предложения тоже по кредитным льготным программам, - сказал министр. - Сейчас мы все параметры досчитываем, на этой неделе досчитаем. Думаю, что в ближайшее время параметры будут объявлены".

Общее количество проверок бизнеса контрольно-надзорными органами увеличиваться не будет, отметил глава Минэкономразвития.