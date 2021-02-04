МЭР рассчитывает на восстановление доходов россиян в III-IV кварталах этого года

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ рассчитывает, что доходы россиян восстановятся в третьем - четвертом кварталах этого года. Об этом сообщил глава министерства Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы рассчитываем, что сейчас режим ограничений снимается, он в последние месяцы был и не такой жесткий, возвращается спрос, вместе с этим вернутся доходы, мы увидим восстановление доходов населения в этом году. Оно произойдет в основном в третьем - четвертом кварталах", - сказал он.

Решетников также добавил, что рост экономики идет уже сейчас. "Мы еще сравниваемся с первым кварталом прошлого года, когда ковида и ограничений не было, когда экономика работала в другом режиме. Сейчас мы еще не дотягиваем, но рассчитываем, что динамика, которую мы набрали, во втором - третьем кварталах позволит нам превзойти эти значения", - отметил он.

Ранее Решетников сообщил, что около 200 антикризисных мероприятий из 515, заложенных в общенациональный план восстановления экономики, уже выполнены.

План нацелен на восстановление доходов населения, включает меры социальной поддержки населения, меры поддержки безработицы, системные меры поддержки экономики, малого и среднего бизнеса.

Фаза восстановления

Российская экономика вступила в фазу активного восстановления, заявил Решетников.

"Рост экономики сейчас уже идет… Мы видим, что экономика действительно вступила в полосу активного восстановления", - сказал он.

Увеличение финансирования общенационального плана восстановления экономики РФ в целом не предусмотрено, но возможны точечные решения, заявил министр экономического развития.

"Все параметры антикризисного плана изначально закладывались в проект федерального бюджета. Но всегда какие-то точечные настройки бывают, и они всегда принимаются, и принимаются решения по источникам", - сказал Решетников, отвечая на вопрос о возможности увеличения объема госфинансирования мер по стимулированию экономики.