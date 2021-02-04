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Топливо в ЕАЭС может подорожать после введения норм по экологическому классу К5

Цены на нефтепродукты будут формироваться исходя из рыночных механизмов, заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев

АЛМА-АТА, 4 февраля. /ТАСС/. Стоимость топлива на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может вырасти после введения требований по экологическому классу К5. Об этом заявил в ходе пресс-конференции министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Эмиль Кайкиев.

"Конечно, для стран экспортеров нефти переход на К5 - это выгодно. В отношении стран, которые импортируют нефть, - понятно, что можно ожидать поднятия цен на топливо", - сказал министр.

При этом, по его словам, цены на нефтепродукты будут формироваться исходя из рыночных механизмов.

Кайкиев отметил, что в настоящее время в России, Армении и Белоруссии допускается в обращение бензин и дизельное топливо только экологического класса К5, а в Казахстане и Киргизии - К4-К5. В Киргизии до 12 августа реализовывать топливо любого экологического класса.

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