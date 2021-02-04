Регионы будут получать гранты в зависимости от эффективности губернаторов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские регионы смогут получать гранты в форме межбюджетных трансфертов, размер которых будет зависеть от эффективности работы глав и органов исполнительной власти субъектов. Правила распределения таких грантов должны быть утверждены до 1 июля 2022 года, говорится в указе президента РФ на официальном портале правовой информации.

"До 1 июля 2022 г. утвердить правила распределения между субъектами РФ грантов в форме межбюджетных трансфертов на основе достигнутых ими за отчетный период (прошедший год) фактических значений (уровней) показателя, предусмотренных перечнем", - говорится в документе, которым утверждается перечень показателей для оценки эффективности работы губернаторов и органов исполнительной власти регионов.