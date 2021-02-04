Минсельхоз: рост площадей под свеклой позволит обеспечить стабильные цены на сахар

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Увеличение посевных площадей под сахарной свеклой позволит обеспечить стабильные цены на сахар в 2021 году. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Стабилизации цен на сахар в 2021 году будет способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой - на 14,4%, до 1,06 млн га", - отмечается в сообщении со ссылкой на первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова.

По прогнозу Минсельхоза России, с учетом расширения посевных площадей производство свеклы в 2021 году составит не менее 40 млн тонн, что позволит получить порядка 6 млн тонн сахара. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов, что в целом будет способствовать сохранению стабильной ситуации на рынке.

По словам заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут, которые также приводятся в сообщении, Минсельхоз на постоянной основе отслеживает изменение цен сельхозтоваропроизводителей на сахар - в настоящее время они находятся на уровне, указанном в декабрьском соглашении. Замминистра поблагодарила участников рынка, присоединившихся к соглашению, за исполнение своих обязательств в полном объеме. В том числе отсутствие нарушений со стороны переработчиков подтверждают данные ФНС. При этом крупнейшим участникам рынка важно не допустить резких скачков цен на свою продукцию в дальнейшем, в том числе после окончания действия соглашения, подчеркнула она.

Председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин, в свою очередь, отметил, что в прошлом году отрасль успешно преодолела негативные последствия пандемии, ни одно системно значимое предприятие не остановило свою работу. Кроме того, в 2020 году увеличился спрос на российский сахар на мировом рынке, что позволило динамично развивать экспорт. В целом, по словам Бодина, несмотря на все вызовы отрасли, удается сдерживать цены. Союз продолжит работу по обеспечению населения доступной социально значимой продукцией, заверил он.