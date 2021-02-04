Минэнерго заявило о стабилизации ситуации с обеспечением топливом на Дальнем Востоке

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Снабжение Дальнего Востока бензином стабилизировалось, Хабаровский НПЗ после ремонта возобновил выпуск топлива, в регион дополнительно подвозится топливо, сообщил журналистам замминистра энергетики Павел Сорокин.

"Ситуация на текущий момент стабилизировалась с точки зрения производства и подвоза топлива", - сказал он. 3 февраля отгрузки бензина возобновил Хабаровский НПЗ, который из-за ремонта на несколько дней остановил установку каталитического риформинга. Кроме того, были задействованы запасы Росрезерва, также дополнительные объемы в регион отправили Омский, Ачинский и Ангарский НПЗ и Сургутский ЗСК. "Всего было закуплено 40 тыс. тонн дополнительного объема для того, чтобы обеспечить как приемлемый уровень запасов, так и поставки на заправки", - пояснил Сорокин.

По его словам, на некоторых заправках в регионе действительно наблюдается ажиотажный спрос, а также "спекуляции, связанные с перепродажей бензина". "Хочется отметить, поскольку продуктообеспечение восстановлено в полном объеме, что причин для ажиотажного спроса сейчас не имеется", - заключил он.

Сорокин напомнил, что часть составов с топливом еще в пути, так как были трудности в связи с погодными условиями. При этом РЖД обеспечили поездам с бензином "зеленый свет" - они двигаются на Дальний Восток в приоритетном порядке.

Ситуация с запасами топлива в регионе обострилась в конце января, когда Хабаровский НПЗ, входящий в компанию ННК бизнесмена Эдуарда Худайнатова, остановил на ремонт установку каталитического риформинга, отвечающую за выпуск высокооктановых бензинов. Несмотря на созданный заводом 20-дневный запас топлива, бензина стало не хватать, на АЗС образовались очереди. Минэнерго и ФАС договорились с сибирскими НПЗ о поставках бензина в регион. Хабаровский завод полностью возобновил отгрузку дефицитного топлива 3 февраля.

Дальний Восток обеспечивается топливом с двух заводов - Хабаровского, мощностью 5 млн тонн нефти в год, и Комсомольского (входит в "Роснефть"), мощность которого составляет 8,3 млн тонн в год.