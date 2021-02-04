В Росатоме заявили, что выполняют обязательства по поставкам ядерного топлива на Украину

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Росатом полностью выполняет контрактные обязательства по поставкам ядерного топлива на АЭС Украины. Об этом сообщили ТАСС в департаменте коммуникаций Росатома.

Поставки ядерного топлива на Украину идут в рамках контракта между топливной компанией Росатома - ТВЭЛ - и НАЭК "Энергоатом". Он действует до конца срока эксплуатации этих атомных энергоблоков. Объемы поставок ядерного топлива уточняются каждый год.

"Российская сторона выполняет свои контрактные обязательства в полном объеме", - сказали в Росатоме.

Ранее и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко в ходе обсуждения проекта национальной экономической стратегии до 2030 года сообщил, что Украина должна отказаться от поставок ядерного топлива для своих АЭС из России, заменив его на американское. Отказ от российского ядерного топлива предполагается с 2023 года, "возможно раньше", сказал и.о. главы ведомства.

На украинских АЭС работает 15 энергоблоков, из них 13 - с реакторами типа ВВЭР-1000, два - ВВЭР-440, все они строились под топливо российской компании ТВЭЛ. На Ровенской АЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт, в частности два ВВЭР-440 суммарной установленной мощностью 835 МВт.

После государственного переворота на Украине в 2014 году новая власть объявила о планах постепенного отказа от российского топлива и перехода на американское. Использование в реакторах украинских АЭС американских топливных сборок ранее приводило к внеплановым остановкам и длительным ремонтам энергоблоков. По состоянию на июль 2020 года три из 15 энергоблоков АЭС Украины были полностью загружены топливом "Вестингауз", остальные - либо полностью российскими сборками, либо же топливом обоих поставщиков в определенном соотношении.