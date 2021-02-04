Абрамченко: предприятия рыбной отрасли нуждаются в принципиально новых мерах поддержки

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Предприятия рыбной отрасли нуждаются в принципиально новых мерах поддержки, поскольку не все существующие меры востребованы производителями. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко.

Как отмечается в сообщении, члены правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса рассмотрели эффективность существующих и необходимость совершенствования мер государственной поддержки развития рыбного хозяйства и аквакультуры.

"Необходимы новые, принципиально новые меры поддержки, такие, например, как компенсация капитальных затрат на создание данных объектов или снятие барьеров по субсидированию процентных ставок по кредитам. Мера, которая сегодня существует, к сожалению, в этом сегменте пока не востребована", - сказала Абрамченко.

По ее словам, не все существующие на рынке меры востребованы производителями. В частности, уровень освоения субъектами аквакультуры бюджетных средств по субсидированию процентной ставки ежегодно сокращался почти вдвое: с 91,2% в 2015 году до 66,9% в 2019 году. Отдельные меры поддержки, например субсидирование долгосрочных кредитов, также оказались непривлекательными для бизнеса.

В аппарате вице-премьера также отметили, что по поручению заместителя председателя правительства Росрыболовству предстоит проанализировать существующие меры и выработать предложения по созданию эффективных механизмов поддержки отрасли. "С 2021 года предлагается введение новой формы поддержки - топливной субсидии на компенсацию 30% понесенных затрат на приобретение топлива для тех судов, которые осуществляют рыболовство в удаленных районах промысла. Еще одно направление - это развитие производства кормов для рыбохозяйственного комплекса и посадочного материала. По этому направлению мы очень сильно зависим от импортной продукции", - добавила Абрамченко.

Меры поддержки по строительству рыболовных судов

Вице-премьер также поручила проработать меры поддержки для обеспечения компаниями исполнения обязательств по строительству рыболовных судов.

Как отмечается в сообщении, члены правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса обсудили проблемы, связанные со строительством судов на верфях.

"Зампред правительства поручила профильным ведомствам проработать дополнительные механизмы, которые позволят обеспечить исполнение взятых на себя обязательств по строительству судов", - говорится в сообщении.

Вместе с этим, по словам Абрамченко, предстоит рассмотреть меры поддержки инвесторов с тем, чтобы мощности, прежде всего береговые, были загружены в том объеме, в котором они и проектировались изначально при старте проекта. Кроме того, как отмечается в сообщении, в ходе заседания также подведены итоги мероприятий, направленных на реализацию стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. "Наша задача обновить производственные фонды, перейти от сырьевого экспорта к производству продуктов с высокой добавленной стоимостью. Мы должны создать благоприятные условия для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в отрасль, не забывать о развитии логистической инфраструктуры", - заявила вице-премьер, сообщив, что действующий механизм привлечения инвестиций в отрасль через предоставление инвестиционных квот добычи водных биоресурсов показал достаточно высокую эффективность.

Она напомнила, что в 2020 году заключено 78 договоров с общим объемом привлекаемых инвестиций порядка 193 млрд рублей. По данным Росрыболовства, заключены 53 договора под строительство рыбопромысловых судов и 25 - новых рыбоперерабатывающих заводов. 5 судов уже построены и сданы заказчику, на стадии строительства находятся 26 судов. Закладка остальных судов запланирована до конца 2023 года.

"Наша цель - обновить мощности флота в Северном бассейне на 80% и на 40% - на Дальнем Востоке", - добавила Абрамченко.

Запрет на обработку улова на суднах

Кроме того, Абрамченко выступает за разрешение первичной обработки уловов водных биоресурсов на суднах, полагая, что ее запрет является тормозом для доставки рыбы на берег.

"Ранее не были учтены тонкости в законодательстве по технологиям обработки рыбы. Это стало тормозом для доставки рыбы, добытой в рамках квот на прибрежное рыболовство, на берег для переработки. Это приводит к тому, что мощности не дозагружаются. Это острый социальный вопрос, который особенно важен для прибрежных субъектов Российской Федерации", - считает она.

По словам вице-премьера, поправки, которые исключат барьеры при прибрежном рыболовстве, могут быть приняты в ближайшее время - в весеннюю сессию. "Это совместная работа Государственной думы, Совета Федерации и правительства Российской Федерации. В то же время, при разработке поправок мы должны исключить перетоки между промышленным и прибрежным рыболовством. Механизм должен быть прозрачным и не приводить к нарушениям", - подчеркнула Абрамченко.

В сообщении также отмечается, что вице-премьер заявила о решении поддержать внесение изменений в регулирование прибрежного рыболовства с учетом проработки дополнительных механизмов и предложений Пограничной службы ФСБ России по итогам заседания комиссии правительства Российской Федерации по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. По ее словам, в части регулирования прибрежного лова на судах рыбопромыслового флота в закон о рыболовстве предлагается внести необходимые изменения, которые допустят проведение первичной обработки уловов водных биоресурсов. Так, будет определен перечень минимально необходимых технологических операций (разделки), которые могут осуществляться при прибрежном рыболовстве для обеспечения сохранности в процессе доставки прибрежных уловов на прибрежную территорию.

Как сообщила вице-премьер, исходя из задачи дальнейшего развития прибрежного рыболовства, обеспечения потребности внутреннего рынка в свежей, качественной и доступной рыбной продукции, загрузки береговых рыбоперерабатывающих предприятий, принятое на заседании комиссии решение представляется логичным и оправданным.