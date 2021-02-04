Решетников: инвестиции в основной капитал в России за 2020 год снизились более чем на 4%

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал в РФ уменьшились по итогам 2020 года более чем на 4%, сообщил глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24".

"Оценка сокращения инвестиций - чуть более 4% по итогам 2020 года. Это, конечно, неприятно, потому что это сокращение. Но это совсем не то, что мы ждали, совсем не то, чего боялись", - сказал он.

Решетников добавил, что ситуация на мировых рынках достаточно благоприятная, многие компании продолжают активно инвестировать.

Ранее Росстат сообщал, что инвестиции в основной капитал в РФ за январь - сентябрь 2020 г. снизились на 4,1% в годовом выражении. По данным ведомства, во II квартале инвестиции упали на 7,6%, в I квартале - выросли на 1,2%.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, снижение инвестиций в основной капитал в РФ по итогам 2020 года составит 6,6%, а уже в 2021 году показатель вырастет на 3,9%.