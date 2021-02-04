Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 22 коп.

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 25 по 31 января выросли на 22 коп. и составили 46,57 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 17 коп. - до 43,87 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 9 коп. - до 47,54 руб. за литр, а стоимость бензина Аи-98 сохранилась на уровне 54,11 руб. за литр.

Цены на дизельное топливо не изменились по сравнению с предыдущей неделей и составили 48,96 руб. за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 62 российских регионах, наиболее заметный отмечен в Красноярске - на 1,1%, Улан-Удэ - на 1% и Элисте - на 0,9%. Снижение цен наблюдалось в Самаре - на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за отчетный период цены на бензин выросли на 0,2%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 43,1 руб. до 45,17 руб. за литр, марки Аи-95 - от 47,19 руб. до 51,59 руб., марки Аи-98 - от 49,99 руб. до 56,89 руб.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 42,4 руб. до 45,25 руб. за литр, марки Аи-95 - от 45,9 руб. до 49,71 руб., марки Аи-98 - от 54 руб. до 56,83 руб.

Объем производства бензина в РФ с 25 по 31 января увеличился на 7,8% по сравнению с предыдущей неделей - до 771,1 тыс. тонн. Производство дизельного топлива выросло на 5,2% и составило 1 млн 609 тыс. тонн.