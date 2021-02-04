Банк России разрабатывает обучающую программу для начинающих инвесторов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Банк России в сотрудничестве с Московской биржей и Ассоциацией развития финансовой грамотности (АРФГ) разработает обучающую программу для начинающих инвесторов, сообщил советник руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Александр Коланьков в рамках онлайн-дискуссии, организованной АРФГ.

Он подчеркнул, что задачей программы является не полноценное обучение начинающих инвесторов, а разъяснение рисков и передача правильных установок.

"У нас идет достаточно большая программа с Московской биржей и с <…> Ассоциацией развития финансовой грамотности. Мы совместно разрабатываем обучающую программу, которая позволит объяснить всем желающим начинающим инвесторам <…> основные понятия, основные риски (на финансовом рынке - прим. ТАСС). Минимальное, что мы можем им дать, это установку - "не нести последние деньги на рынок, сначала у тебя должна быть подушка безопасности, не инвестируй на заемные деньги", - пояснил он.

Коланьков подчеркнул, что большинство недавно пришедших на рынок инвесторов не понимают всех инвестиционных рисков и думают, что доход будет обязательным. "Многие вообще не знают, что стали инвесторами. Потому что, к сожалению, есть практика мисселинга - неправильных или ошибочных продаж. Когда люди думают, что открывают депозит, а оказалось, что купили облигации этого банка, что является разными продуктами", - рассказал представитель ЦБ.

Ранее ЦБ подготовил законопроект, вносящий изменения в части требований к предложению финансовых инструментов и услуг неквалифицированным инвесторам, который был внесен в Госдуму в конце января. Согласно документу, профучастники не смогут предлагать неквалифицированным инвесторам в том числе структурные облигации и облигации с негарантированным купоном, а также акции, не допущенные к обращению на бирже, и внебиржевые производные финансовые инструменты. Доступ к данным инструментам у начинающих инвесторов может появиться в рамках права "последнего слова" или при прохождении тестирования - его запуск в пробном формате произойдет весной 2021 года, а с 1 октября станет обязательным.