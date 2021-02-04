Арбитраж в Стокгольме отказался рассматривать иск группы Коломойского к Украине на $6 млрд

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Стокгольмский арбитражный суд отказал трем миноритарным акционерам компании "Укрнафта", подконтрольной группе "Приват" Игоря Коломойского, в иске о взыскании 6 млрд долларов с правительства Украины, признав отсутствие своей юрисдикции. Об этом сообщил в четверг министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Арбитражный трибунал <...> единогласно отклонил требования истцов в полном объеме на основании отсутствия у него юрисдикции рассматривать это дело", - написал он в Facebook. "[Игорь] Коломойский, [Геннадий] Боголюбов и [Игорь] Палица хотели взыскать с Украины более $6 млрд и обратились с соответствующим иском в Стокгольмский арбитраж. После почти шести лет судебного процесса арбитраж сегодня им отказал. Отказал полностью", - добавил министр.

По словам главы Минюста, взыскать с государства истцы требовали не только основную сумму, но и проценты, которые, по их мнению, накопились за время рассмотрения дела. "Для лучшего понимания масштаба требований: офшорные компании пытались взыскать с государства сумму, которая превышает все расходы Украины на образование и науку в 2021 году, или составляет примерно половину расходов на выплату пенсий", - указал Малюська.

В 2015 году три зарегистрированных на Кипре миноритарных акционера "Укрнафты" потребовали от Украины 5 млрд долларов в качестве компенсации за действия правительства и компании "Нафтогаз", направив письмо в адрес руководства Минэнерго. Они посчитали, что Украина с 2006 по 2014 год ограничивала "Укрнафту" в праве свободной продажи остатков газа на рынке, несмотря на соответствующие решения судов.

В "Укрнафте" государству принадлежит 50% плюс одна акция, которыми управляет госкомпания "Нафтогаз". Несмотря на контрольный пакет акций, государство практически лишено контроля над компанией, поскольку ее менеджмент лоялен к группе "Приват" Коломойского.