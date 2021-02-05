Продажи новой линейки флагманов Samsung Galaxy S21 стартуют в России

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Продажи новых флагманских смартфонов Samsung - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra - стартуют в России в пятницу, 5 февраля.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Samsung, по итогам первой недели предзаказа, который начался 14 января, общее число предзаказов на модели серии S21 во всех каналах продаж на 30% превысило показатели прошлого года (S20) в штучном выражении. Аналогичный спрос наблюдали и в сети "М.Видео-Эльдорадо", подтвердил представитель компании.

Наиболее популярная модель по итогам предзаказа - S21 Ultra, на нее пришлось порядка 60% предзаказов, рассказали в Samsung. В "М.Видео-Эльдорадо" модель S21 Ultra также стала самой популярной - на нее пришлось 45% предзаказов, схожий интерес был и к обычной версии S21.

Самым популярным цветом у предзаказавших новые модели флагманов Samsung Galaxy стал "черный фантом", на втором месте - "фиолетовый фантом", отметили в компании.

В розничной сети "Билайна" на первом месте по популярности предзаказов стал S21 Ultra 512 ГБ в цвете "черный фантом", на втором месте - S21 Ultra 512 ГБ в цвете "серебряный фантом". S21 "серый фантом" с объемом памяти 128 ГБ стал самым популярным в сети "Мегафона", на втором месте - S21 Ultra "черный фантом" с объемом памяти 128 ГБ. Та же модель стала наиболее популярной в Ozon - ее предзаказал каждый четвертый, на втором месте - S21 Ultra в цвете "черный фантом" на 512 ГБ.

О смартфонах



Свои новые флагманские смартфоны Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra южнокорейская Samsung презентовала 14 января.

Galaxy S21 имеет экран с 6,2-дюймовым интеллектуальным адаптивным дисплеем на 120 Гц, Galaxy S21+ - 6,7-дюймовый дисплей, а также батарею повышенной емкости. В обеих моделях появились тройные камеры с искусственным интеллектом, которые оценивают каждую сцену и подстраиваются под нее. Оба смартфона также имеют процессор Exynos 2100, операционную память 8 ГБ и встроенную память 128 ГБ/256 ГБ. Новые модели поддерживают 5G.

Galaxy S21 Ultra является самым большим гаджетом в серии Galaxy S21. Он поддерживает съемку в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду на всех объективах, включая фронтальный и четыре тыльных, а также имеет 100-кратный Space Zoom с системой двойных телеобъективов.

В России Samsung Galaxy S21 продается по цене от 74 990 руб., Galaxy S21+ - от 89 990, Galaxy S21 Ultra - от 109 990 руб.