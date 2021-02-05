Мишустин в Алма-Ате встретится с коллегами по ЕАЭС и выступит на цифровом форуме

АЛМА-АТА, 5 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу в Алма-Ате примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступит на форуме Digital Almaty 2021.

Глава российского правительства прибыл в Казахстан в четверг, это его первый зарубежный визит в новом году.

Как ранее сообщили в аппарате кабмина РФ, главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на встрече планируют рассмотреть широкий круг вопросов интеграционной повестки дня, касающихся функционирования внутреннего рынка объединения.

Повестка заседания

"Особое внимание предполагается уделить тематике устранения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, а также отдельным вопросам совершенствования договорно-правовой базы союза в сфере таможенно-тарифного регулирования", - отметили в российском кабмине.

Как говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии, главы правительств "рассмотрят подходы по совершенствованию механизмов применения в ЕАЭС специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер", а также вопросы выполнения Казахстаном и Белоруссией обязательств в рамках запрета на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов из этих стран в другие государства союза.

Евразийская экономическая комиссия представит премьер-министрам доклад о макроэкономической ситуации в государствах ЕАЭС и предложения по обеспечению устойчивого экономического развития союза. Также главам правительств будет представлена Концепция развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств ЕАЭС. Кроме того, на заседании планируется утвердить порядок координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области животноводства, сообщили в аппарате правительства РФ.

Заседание межправсовета состоится сначала в узком, затем в расширенном составе, в котором примут участие в том числе главы делегаций из стран - наблюдателей при ЕАЭС. В Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств - наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба. Казахстан в 2021 году председательствует в органах ЕАЭС, включая межправительственный совет.

В первый день визита в Алма-Ату, в четверг, Мишустин провел двусторонние встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Цифровой форум

Еще до заседания межправительственного совета ЕАЭС премьер-министры посетят в пятницу форум Digital Almaty 2021, посвященный цифровой "перезагрузке". Согласно программе на сайте форума, помимо Мишустина, Мамина и Арипова, ожидаются выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы правительства Белоруссии Романа Головченко, нового премьер-министра Киргизии Улукбека Марипова и председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.

В конференции также примут участие международные эксперты. В нынешнем году из-за ситуации с коронавирусом часть мероприятий форума будет организована онлайн. По видеосвязи, в частности, выступит вице-президент Google Винт Серф. Будут также показаны видеообращение президента Всемирного экономического форума Бёрге Бренде и видеообращение президента Казахстана Косым-Жомарта Токаева.

Digital Almaty проходит уже четвертый год подряд. Основной задачей форума является формирование повестки на региональном и глобальном уровне в сфере цифровизации, новых стратегий цифровой трансформации и трендов в области новейших технологий, а также обсуждение дальнейших шагов и перспектив международного сотрудничества. Как ранее рассказали в Министерстве цифрового развития, инновация и аэрокосмической промышленности Казахстана, в этом году повестка мероприятия формируется с учетом глобальных изменений, возникших в связи с пандемией COVID-19.