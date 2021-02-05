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Евразийская интеграция

В Евразийской экономической комиссии предложили доплачивать компаниям за инновации

Кроме того, предлагается увеличить в пять раз инвестиции на прогрессивные технологии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) для выхода на опережающие темпы роста экономики предложили освободить от сборов расходы на НИОКР, доплачивать компаниям за инновации в виде налоговых премий и увеличить инвестиции на прогрессивные технологии в пять раз - с 1% до 5% ВВП. Об этом в пятницу пишет газета "Известия" со ссылкой на итоговый доклад комиссии о макроэкономической ситуации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) за 2020 год.

Опережающему росту также поспособствуют вложения в развитие инфраструктуры: транспортной, телекоммуникационной и так далее. Отмечается, что увеличение доли расходов на НИОКР на 1 п. п. ВВП может привести к ускорению экономического роста на 18,7%.

В ЕЭК считают, что затяжной характер пандемии может поспособствовать истощению ресурсов, что потребует от правительств переориентации на стимулирование экономического роста в среднесрочной перспективе. Это может привести к изменения в налоговой сфере, таким как рост ставок косвенных налогов (НДС и разные виды акцизов) и повышение эффективности предоставления льгот.

Ранее в ходе брифинга министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев заявил, что объем торговли ЕАЭС с другими странами в 2020 году снизился на 16,5%.

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Евразийский экономический союз
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