Минздрав Японии намерен одобрить вакцину Pfizer 15 февраля

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии планирует 15 февраля одобрить применение вакцины американской фармацевтической компании Pfizer на территории страны. Об этом в пятницу со ссылкой на источники сообщил телеканал NHK.

В случае одобрения разработка Pfizer станет первым подобным препаратом, использование которого будет разрешено в Японии. Ожидается, что 12 февраля ведомство проведет предварительное заседание экспертов, которые выскажут мнение по вопросу применения вакцины. После чего о ее одобрении объявит глава японского Минздрава Норихиса Тамура.

Иммунизация в Японии будет проходить в несколько этапов. В первую очередь она коснется примерно 4 млн медицинских и социальных работников, которые чаще всего общаются с заболевшими. Во вторую очередь будут привиты около 36 млн человек старше 65 лет. Затем кампания распространится на 8,2 млн жителей Японии с хроническими заболеваниями, и только к маю вакцины смогут получить остальные категории проживающих в стране людей.

Помимо Pfizer, в прошлом году Япония также подписала соглашения с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и американской биотехнологической фирмой Moderna на поставку вакцин от COVID-19.