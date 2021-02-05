Готовить поправки для внедрения цифрового рубля могут начать во втором полугодии 2021 года

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Подготовка поправок в законодательство для внедрения цифрового рубля может начаться не раньше второй половины 2021 года, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

По словам депутата, поправки могут понадобиться в законы "О банках и банковской деятельности" и "О национальной платежной системе", "О Центральном банке", а также в Гражданский кодекс.

Перед началом работы над изменениями нужно подготовить прототип цифрового рубля и протестировать его в пилотном варианте, считает Аксаков. В ЦБ "Известиям" сообщили, что до начала апреля планируется подвести итоги обсуждения доклада о цифровом рубле, а затем будет разработана концепция и протестирован прототип.

В середине октября 2020 года ЦБ РФ представил в докладе концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода и храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России, а владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.