Сумма таможенных платежей на Дальнем Востоке в 2020 году стала рекордной за пять лет

ВЛАДИВОСТОК, 5 февраля. /ТАСС/. Сумма таможенных платежей на Дальнем Востоке в 2020 году оказалась рекордной за пять лет и составила 382,5 млрд рублей, сообщил журналистам в пятницу начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

"Таможенные платежи мы перечислили на 7,5% больше, чем в 2019 году, 382,5 млрд рублей <...> это значительная сумма <...> максимальная сумма, которую мы перечислили за последние пять лет", - сказал Ладыгин.

Он добавил, что основными экспортными товарами остаются рыба и морепродукты, экспорт которых вырос на 6% до 1,6 млн тонн, а стоимость составила $3,5 млрд. Она несколько ниже по сравнению с 2019 годом в связи с тем, пояснил Ладыгин, что в 2020 году вырос экспорт недорогих видов морепродуктов: мороженной рыбы, камбалы, сельди, трески, которые имеют более низкую цену по сравнению с другими видами рыбы.

Также, по его словам, в 2020 году наблюдалась тенденция к уменьшению объемов декларирования экспортированных лесоматериалов: было оформлено 7,18 млн тонн, что на 13% меньше, чем в 2019 году.