Эксперты назвали отрасли с наибольшим ростом числа вакансий в январе

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Наибольший рост числа вакансий в январе текущего года был заметен в сфере торговли - количество вакансий увеличилось на 27% по сравнению с декабрем 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Рост активности работодателей в январе наблюдается во всех отраслях. Наибольший рост числа вакансий заметен в сфере торговли - количество вакансий увеличилось на 27%. В сфере транспорта и логистики вакансий стало больше на 23%. Также значительно выросло число предложений для специалистов в сфере услуг (на 16%), в производстве и агропроме (на 15%)", - говорится в тексте исследования.

Чаще всего на "Работе.ру" в январе в отрасли торговли искали продавцов, кассиров и консультантов. Компании из сферы транспорта и логистики больше всего нуждались в водителях, грузчиках и комплектовщиках. Среди специалистов в сфере услуг спрос был на поваров, уборщиков и кассиров, а в производстве и агропроме - на упаковщиков, сборщиков и слесарей.

Кроме того, в январе выросла активность соискателей на рынке труда - число новых резюме на сервисе увеличилось на 11%. Чаще всего пользователи искали работу по профессиям водителей и шоферов, продавцов, курьеров, охранников и разнорабочих. Больше всего откликов соискателей в январе получали вакансии для водителей, консультантов, продавцов, кассиров и операторов.

Сервис "Работа.ру", который входит в экосистему "Сбера", проанализировал около 200 тыс. вакансий и более 200 тыс. резюме, которые были созданы в январе.