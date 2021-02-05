ТПП предложила устранить повторное налогообложение при вывозе лома цветных металлов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко с предложением устранить повторное налогообложение при вывозе лома цветных металлов, который собран в Калининградской области и вывозится для дальнейшей переработки на другую территорию Евразийского экономического союза. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"При помещении рассматриваемой категории товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в налоговую базу повторно включается НДС, уплаченный по статье 161 НК РФ ("Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами"), то есть происходит повторное (двойное) налогообложение", - отмечается в письме.

Уплаченный таким образом НДС в случае, если предприятие применяет упрощенную систему налогообложения (УСН), возмещению не подлежит, указал Катырин. При этом, по его словам, большинство предприятий, осуществляющих деятельность в сфере оборота лома цветных металлов, применяет именно УСН и "все без исключения не имеют возможности переработать указанный лом на территории Калининградской области".

Глава ТПП просит поручить Минфину России рассмотреть этот вопрос и внести изменения в законодательство, которые исключили бы повторное налогообложение.