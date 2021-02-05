Мишустин рассказал о последствиях затягивания цифровизации в ЕАЭС

АЛМА-АТА, 5 февраля. /ТАСС/. Затягивание цифровизации и унификации таможенного администрирования в ЕАЭС приведет к возвращению контроля на границах между странами Союза. Об этом в пятницу заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме Digital Almaty 2021.

"Коллеги, угрозу нашим экономикам и суверенитетам несут не общие цифровые платформы и системы, а именно их отсутствие. Если не заниматься их созданием, чтобы обеспечить прозрачность общих товарных рынков, то, по сути, это будет равносильно восстановлению таможни на границах между странами. Это то, от чего мы уходили, создавая Союз", - сказал он.

Мишустин добавил, что "если затягивать цифровизацию и унификацию, в том числе таможенного администрирования и других видов контроля на внешнем контуре, для всех одинакового, придется вернуться к контрольным мерам на внутренней границе".

Премьер также считает, что государства без собственных цифровых платформ рискуют попасть в информационную, политическую и экономическую зависимость от чужих решений.

"Пандемия не только ускорила цифровую трансформацию, но и обострила связанные с этим стратегические вызовы и угрозы, - отметил он. - Страны, у которых нет собственных цифровых платформ, рискуют попасть в информационную, политическую, экономическую зависимость от чужих цифровых решений".

Мишустин также рассчитывает, что Казахстан и Киргизия присоединятся к использованию платформы "Путешествую без COVID-19" для возможности поездок в РФ.